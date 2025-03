Duitse Groenen tegen voorstel schuldenrem en infrastructuurfonds

Merz hoopte op de steun van de Groenen, maar de twee fractievoorzitters van die partij hebben hun leden in de Bondsdag opgeroepen tegen het voorstel te stemmen. De partij vindt dat er niet genoeg wordt gedaan tegen klimaatverandering en vreest dat het geld wordt gebruikt voor belastingverlagingen in plaats van de uitgaven fors te verhogen.

Merz’ christendemocratische blok CDU/CSU onderhandelt met de sociaaldemocraten (SPD) van huidig bondskanselier Olaf Scholz over een nieuwe regering. Zij hebben een deal gesloten over meer defensie-uitgaven en extra investeringen in het onderhoud van infrastructuur.