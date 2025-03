Ds. Bogerd neemt afscheid van hervormd Ermelo

Voorafgaand aan de dienst werd ds. Bogerd toegesproken door burgemeester P.J.T. van Daalen van de gemeente Ermelo, door ds. M. van Leeuwen en door G. Kardol, voorzitter van de kerkenraad.

Ds. Bogerd preekte over Daniël 4:19-28 en Mattheüs 13:31-34. De preek ging over een klein zaadje dat uitgroeit tot een grote boom. God geeft kiemkracht en groei.

Kerkenraad, predikant en gemeente zongen elkaar tot slot toe: Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ds. Bogerd was sinds 2019 predikant van de hervormde gemeente in Ermelo (wijkgemeente Nieuwe kerk). Daarvoor diende hij gemeenten inBunschoten(2012),Scherpenzeel(2005),Den Ham(2000) enSluipwijk(1994).