Prop. Van den Hoorn bevestigd als predikant in hervormd Ooltgensplaat

Ds J.A.C. Olie uit Delft leidde de bevestigingsdienst in de Dorpskerk in Ooltgensplaat. De kerntekst was Efeze 3:14: „Om deze reden buig ik mijn knieën voor Vader van onze Heere Jezus Christus.”

Aan de handoplegging namen naast ds. Olie deel: ds. G.J. Anker, ds. M.D. Geuze, ds. M.M. van Campen, ouderling M. Schaap, ouderling-pionier E. Dekker en ouderling H.J. Bom. Hierna werd ds. Van den Hoorn Psalm 134:3 toegezongen.

In de intrededienst bediende ds. Van den Hoorn het Woord uit 1 Korinthe 1:23-24: „Wij echter prediken Christus, de Gekruisigde, voor de Joden een struikelblok en voor de Grieken een dwaasheid. Maar voor hen die geroepen zijn, zowel Joden als Grieken, prediken wij Christus, de kracht van God en de wijsheid van God.”

De predikant werd toegesproken door ds. T. Beekman namens de werkgemeenschap van predikanten, door wethouder D. Markwat namens de burgerlijke gemeente Goeree-Overflakkee en door ouderling T. Markwat namens de hervormde gemeente te Ooltgensplaat en Langstraat.

Prop. Van den Hoorn werd in september beroepbaar gesteld. Hij was pastoraal werker in Oude-Tonge.

De hervormde gemeente in Ooltgensplaat was vacant sinds het vertrek van ds. Anker naar Nieuwerkerk aan den IJssel in januari 2023.