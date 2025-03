Oud-bankier wordt nieuwe premier van Canada

De 59-jarige Carney kreeg 86 procent van de uitgebrachte stemmen. Hij versloeg daarmee voormalig minister van Financiën Chrystia Freeland. Bij de verkiezing brachten iets minder dan 152.000 partijleden hun stem uit. Carney is voormalig gouverneur van de Bank of England en de Bank of Canada.

Carney, een politieke nieuweling, betoogde dat hij de beste kandidaat was om de partij nieuw leven in te blazen en toezicht te houden op de onderhandelingen met de Amerikaanse president Donald Trump. Die dreigt met extra importheffingen die de exportafhankelijke economie van Canada zouden kunnen verlammen.

Het is voor het eerst dat een buitenstaander zonder echte politieke achtergrond premier van Canada wordt.

Trudeau maakte in januari bekend dat hij zou aftreden na meer dan negen jaar aan de macht te zijn geweest. Zijn populariteit was enorm gedaald, waardoor de regerende Liberale Partij snel een verkiezing moest houden om hem te vervangen.