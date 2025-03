Onderzoek DIT: bijna vier op de tien Nederlanders vinden Tien Geboden nog steeds relevant

Dat komt naar voren uit een onderzoek van DIT, het journalistieke platform van de Evangelische Omroep, en DataIM.

Met name christenen (67 procent) vinden dat de geboden nog relevant zijn, laat DIT weten. „Maar ook een vierde (38 procent) van de niet-christenen is het eens met de stelling. Van de respondenten vindt 37 procent de Tien Geboden een inspiratiebron om het goede te doen. Ook hier is een meerderheid (68 procent) van de mensen christen, maar ook bijna een vierde (24 procent) niet-christen.”

Op een ranglijst die respondenten konden invullen scoort ”Pleeg geen moord” het hoogst, gevolgd door ”Steel niet” en ”Toon eerbied voor uw vader en moeder”. Onderaan de lijst staan ”Neem rust op zondag”, ”Maak geen afgodsbeelden” en ”Richt je op de God van het christendom/jodendom”. „Twee uitkomsten laten zien dat je levensfase bepalend kan zijn voor wat je belangrijk vindt”, aldus DIT. „Ouderen (65-plussers) vinden ”Toon eerbied voor uw vader en moeder” belangrijker dan jongeren, en jongeren vinden ”Pleeg geen overspel” belangrijker dan 65-plussers.

De Tien Geboden, of Wet des Heeren, op de monumentale kansel van de Grote Kerk in Zwolle. beeld André Dorst

Het onderzoek hangt samen met de documentaireserie De 10 geboden die de EO deze maand uitzendt.