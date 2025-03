Bonden leggen loonbod kinderopvang schoorvoetend voor aan leden

„Het is mager en minder dan we zouden willen voor de 127.000 werknemers, maar op andere punten hebben we goede afspraken kunnen maken”, aldus FNV Zorg & Welzijn. „De magere loonsverhoging wordt wat de vakbond betreft gecompenseerd door een flinke verhoging van de eindejaarsuitkering, vier uren extra in het levensfasebudget en 5 mei wordt een vrije dag”, zegt de FNV. „Dat eindbod is niet wat we hadden gehoopt”, verklaart ook het CNV. „Er zit echter ook een aantal positieve punten in dit eindbod.”

De werkgevers in de kinderopvang zijn blij dat hun voorstellen door de vakbonden aan hun leden worden voorgelegd: „Geweldig dat we er met elkaar uit zijn gekomen. Met een loonstijging van 8 procent, inclusief een verhoging van de eindejaarsuitkering geven we een blijk van waardering voor de inzet van onze 130.000 pedagogisch professionals die iedere dag bijna een miljoen kinderen liefdevol opvangen”, zo klinkt uit die hoek. „Na 2,5 jaar een historisch moment”, wordt er zelfs gezegd.