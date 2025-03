De luchtmacht meldt ook dat Rusland in de nacht van donderdag op vrijdag minstens 58 raketten en 194 drones had gelanceerd. Er werden 34 raketten en 100 drones neergehaald, staat in een verklaring.

De Oekraïense luchtmacht beschikte voor de Russische invasie over een grotendeels verouderde vloot van Sovjet-makelij. Oekraïne kreeg eerder ook al F-16’s van onder meer Nederland. Het is niet bekend hoeveel Mirage 2000’s en F-16’s zijn geleverd.