Het toch al rijke Noorwegen heeft sinds de grootschalige Russische invasie in Oekraïne veel meer geld verdiend aan de verkoop van gas aan Europa. In binnen- en buitenland werd er al op aangedrongen dat de regering meer zou doen om Oekraïne te helpen.

Støre zei in het parlement dat Noorwegen te maken heeft met „de ernstigste veiligheidssituatie voor ons land sinds de Tweede Wereldoorlog”. De Noorse politiek heeft dagen gedebatteerd over de steun aan Oekraïne, maar stemde uiteindelijk dus toch in.

Noorwegen is volgens de meest recente cijfers binnen de NAVO een middenmoter als het gaat om defensiebestedingen. Het zit net boven de ondergrens van 2 procent van het bruto binnenlands product.