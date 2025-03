De Dodenherdenking op de Waalsdorpervlakte wordt jaarlijks bijgewoond door enkele duizenden mensen. Zij lopen in een lange stoet langs het verzetsmonument. De Bourdonklok blijft luiden tot iedereen het monument is gepasseerd en om 20.00 uur wordt er twee minuten stilte gehouden.

De Waalsdorpervlakte was tijdens de Tweede Wereldoorlog een fusilladeplaats van de Duitsers. Ze brachten daar 250 tot 280 verzetsstrijders om het leven. Die werden begraven in de duinen, maar een oplettende helmgrasplanter die wel in het verboden gebied mocht komen, wist hun graven te markeren zodat ze na de oorlog konden worden teruggevonden.