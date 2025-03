Dreigt Trump steun onder Nederlandse christenen te verliezen na clash Zelensky?

Trump noemde Zelensky afgelopen vrijdag een dictator. „Als je strikt naar de betekenis van het woord gaat kijken, is dat volkomen belachelijk. Een dictator is iemand die op een autocratische manier regeert en wat hij dicteert, dat moet ook gebeuren. En zo werkt de politiek in Oekraïne niet. Dus die kwalificatie slaat nergens op”, aldus Richard Donk. Het helpt volgens hem niet dat Trump een tot voor kort bevriende natie zo weggezet heeft.

Donk ziet een verandering bij christenen in Nederland die de Amerikaanse president een warm hart toedragen: „Ze roeren zich opvallend weinig op dit moment. Ze vinden misschien dat Trump hier toch een bepaalde grens is overgegaan. Ze steunen hem ook niet blindelings in al zijn beleidsaspecten.”

Volgens Donk loopt Europa al jaren achter de feiten aan op het gebied van defensie. „De Verenigde Staten dringen er al jaren op aan dat Europa zijn eigen defensiebudget en het geld voor de NAVO op orde moet hebben.” Amerika dreigt misschien zelfs zijn handen gedeeltelijk of geheel van Europa af te trekken. Dit zorgt er volgens Donk voor dat Europa wanhopig op zoek is naar een nieuwe weg. „Maar dan doet zich weer het probleem voor dat de Europese Unie uit dertig lidstaten bestaat die totaal geen eenheid vormen. Ook als het gaat om de houding richting het conflict in Oekraïne en Rusland.”