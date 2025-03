”De zeven levens van Abraham Kuyper” krijgt vertaling in Chinees en Koreaans

De Engelse vertaling van Snels boek, die dit jaar in Amerika uitkomt en voor de hele wereld bedoeld is, is het uitgangspunt voor de twee andere vertalingen. De vertalers, respectievelijk Sam Ren en John Choi, zijn christelijke hoogleraren en erkende Kuyperkenners.

Boek over Abraham Kuyper. beeld RD

Snel, hoofddocent en onderzoeker journalistiek aan de Christelijke Hogeschool Ede, kan de interesse in het buitenland verklaren. „Als theoloog sloeg Kuyper een brug tussen theologie, kerk en samenleving. Daarmee had hij een boodschap voor de hele cultuur. Dat vinden veel protestanten, vooral op het zuidelijk halfrond, enorm aanstekelijk.”

Anderhalf jaar geleden promoveerde Snel op Kuyper als journalist. Daarvoor bestudeerde hij de vele beschouwingen die Kuyper over journalistiek schreef en transcribeerde hij honderden brieven in diens archief. Aan de hand van het verzamelde materiaal dat niet in het proefschrift paste, schreef Snel tussendoor ”De zeven levens”, dat in 2021 verscheen. „Een publieksboek, bewust geschreven voor een brede lezerskring. Het was Kuyperjaar, een eeuw na zijn overlijden, dat kwam mooi uit.”

Het boek belicht Kuyper achtereenvolgens als alpinist (iets wat maar weinigen van hem weten), reiziger, gevierd spreker, wetenschapper, activist, journalist en staatsman.

Snel is nu betrokken bij het transcriberen van alle bewaard gebleven brieven die Kuyper schreef en ontving. Daarnaast werkt hij aan een kritische biografie van Kuyper, die gepland staat voor najaar 2029, rond het 150-jarig bestaan van de Vrije Universiteit die hij stichtte.