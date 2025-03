Een mindervalide gemeentelid afzetten voor de ingang van de kerk? Dat kost je in Spijkenisse 189 euro

Ook de scriba van de kerk, Cees Tebrugge, werd op de bon geslingerd. „We zijn als kerk overvallen door de boetes. We hebben namelijk geen brief of andere aankondiging ontvangen dat er nu zo streng toezicht wordt gehouden.”

Vlak voor de ingang van De Ark begint een voetgangersgebied. Het gebied is op beperkte tijden toegankelijk voor laad- en losverkeer. De problemen zijn volgens Tebrugge ontstaan, doordat het cameratoezicht op dit gebied is verscherpt. Alle voertuigen die buiten die tijden het gebied in rijden, worden automatisch geflitst door de camera. En dus ook minstens zes gemeenteleden van de kerk.

Vier keer bekeurd

„Elke zondag zijn er zeker zeven of acht mindervaliden die afhankelijk zijn van andere gemeenteleden om naar de kerk te komen”, zegt Tebrugge. „Zij moeten nu een paar meter voor de kerk worden afgezet, maar hoe kunnen ze dan die laatste paar meter overbruggen? Een vrouwelijk kerklid heeft zelfs al vier keer een bekeuring gehad omdat ze iemand voor de deur wilde afzetten.”

Dat de boete ook nog eens 189 euro bedraagt, noemt Tebrugge „extra wrang”.

De scriba voorziet een extra probleem bij trouw- en rouwdiensten. „We hebben binnenkort een trouwdienst; dan wil je de bruid voor de kerk kunnen afzetten.”

Een medemens helpen

De kwestie is urgent genoeg voor zijn broer Bernard Tebrugge, gemeentelid van De Ark en tevens fractievoorzitter van ChristenUnie-SGP Nissewaard, om vragen te stellen aan burgemeester en wethouders. „De kerkleden die een boete hebben gekregen zijn teleurgesteld, om maar een eufemisme te gebruiken”, zegt hij. „Ze proberen een medemens te helpen, maar worden tegelijkertijd geregistreerd en krijgen een paar weken later een boete. Dat leidt tot frustratie.”

De fractievoorzitter heeft zelfs al gehoord dat twee gemeenteleden die slecht ter been zijn, door deze situatie thuisblijven. „Het cameratoezicht gaat namelijk nog steeds door en we zijn bang dat er nog veel bekeuringen binnenkomen. Men is nu even voorzichtig. Chauffeurs rijden niet meer voorbij het bord en in één of twee gevallen is een gemeentelid dus thuisgebleven.”

De broers zijn optimistisch over de afloop. „Misschien kunnen we een ontheffing krijgen of iets dergelijks”, zegt Cees Tebrugge. Bernard Tebrugge hoopt dat de verkeerssituatie vlug verandert. „Het scheelt dat ik als raadslid direct kan handelen. De vragen liggen nu bij het college; ik verwacht dat zij snel met een reactie komen.”

Reactie gemeente

Dat er camera’s zouden komen, is eind 2024 gecommuniceerd door de gemeente via een brief, zegt een gemeentewoordvoerder. In een naastgelegen winkelstraat is vorig jaar een vrouw om het leven gekomen doordat er een bestelbusje reed buiten de venstertijden. Toen is besloten in het hele winkelgebied te gaan werken met camera’s die registeren wanneer men buiten de venstertijden het winkelgebied inrijdt. „Ook de kerk heeft de brief ontvangen en op de website staat aangegeven hoe men een ontheffing kan aanvragen.”

Dat kerkgangers een bekeuring hebben ontvangen, is niet bekend bij de gemeente, maar dat kan niet de bedoeling zijn, zegt de woordvoerder. „Als men hier mensen die slecht ter been zijn wil afzetten voor een dienst, moet dat natuurlijk kunnen. Maar als de mensen eerder met ons contact hadden opgenomen, of er waren ontheffingen aangevraagd, waren deze bekeuringen niet nodig geweest.”