Dit zijn bijna 170.000 ondernemers. Zij geven aan dat het moeilijk is om maandelijks de zakelijke rekeningen en belastingen te betalen, of dat er betaalachterstanden of schulden zijn. Een ongeveer even grote groep geeft de eigen bedrijfssituatie een onvoldoende.

Van de zzp’ers kan een kwart niet rondkomen, in het midden- en kleinbedrijf is dat ruim een op de zeven ondernemers.

Niet altijd is het probleem acuut. Twee derde van de ondernemers die aangeven niet te kunnen rondkomen van de zaak heeft ook ander inkomen, steun van een partner met inkomen, of beide. De KVK baseert zich op een onderzoek onder ruim 1800 ondernemers.

De ondernemers schrijven de financiële problemen toe aan verlies van klanten, stijgende kosten en regeldruk. De problemen zijn het grootst in de sectoren detailhandel, ICT en media, en cultuur, sport en recreatie. Daarna volgen de sectoren persoonlijke dienstverlening, logistiek en horeca.

Veel ondernemers die niet kunnen rondkomen spreken hun spaargeld aan. Ook passen ze hun uitgavenpatroon aan. Bijna een kwart vertrouwt erop dat het weer goed komt. Opvallend is dat deze ondernemers nauwelijks lenen bij familie, vrienden, kennissen of bij de bank. Uit het onderzoek komt ook naar voren dat de financiële problemen leiden tot zorgen, stress en fysieke klachten.