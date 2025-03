Koepelkerk Arnhem was even open voor brandweer, nu dicht

Binnenland

De Koepelkerk in Arnhem is donderdagochtend „even open geweest” voor brandweerlieden die bezig zijn met het bestrijden van de grote brand in het centrum, zodat ze bijvoorbeeld naar het toilet konden gaan. Dit meldt de kerk, die dicht bij de panden staat waar brand woedt. Omdat de wind inmiddels ten nadele van de kerk is gedraaid, heeft iedereen de kerk moeten verlaten. „We hebben gedaan wat we konden.”