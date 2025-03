Recordjaar voor Boskalis, Berdowski treedt af als topman

De nettowinst ging omhoog, van 601 miljoen euro in 2023 naar 781 miljoen euro. De omzet klom tot 4,4 miljard euro en de orderportefeuille groeide met 1 miljard euro tot 7 miljard euro.

„2024 was een uitzonderlijk goed jaar voor Boskalis waarin alle onderdelen van het bedrijf uitstekend hebben gepresteerd. We mogen met trots terugkijken op een jaar dat de boeken ingaat als het beste ooit in onze 115-jarige geschiedenis”, zegt topman Peter Berdowski in een toelichting. Hij treedt volgende maand terug als bestuursvoorzitter en wordt opgevolgd door Theo Baartmans, sinds 2007 lid van de raad van bestuur. Berdowski zal worden benoemd als voorzitter van de raad van commissarissen.

Boskalis was het afgelopen jaar betrokken bij onder meer de bouw van een tunnel tussen Denemarken en Duitsland, de aanleg van zeehavens en verschillende klimaatprojecten. Ook werkte het bedrijf mee aan de reparatie van beschadigde onderzeese kabels en offshore windprojecten langs de oostkust van de Verenigde Staten. De traditionele olie- en gasmarkt levert Boskalis ook nog veel werk op.

„Een groot aantal projecten is ook in uitvoering in Nederland en België, waaronder de versterking van de Markermeerdijken ten noorden van Amsterdam, de omvangrijke vernieuwing van de Zuidasdok Openbaar Vervoer Terminal in Amsterdam en twee projecten die betrekking hebben op de ontwikkeling van de Antwerpse ringweg”, aldus het concern. De grootste omzetbijdrage kwam vorig jaar uit de regio’s Azië/Australië, het Midden-Oosten en Europa.