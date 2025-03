Wanneer hevige smarten ons omsingelen, wanneer de duivel bij ons komt staan om bittere woorden over God te zeggen en ons te verbitteren, dan is dit het meest nodig: om onwankelbaar te zijn en zich te verdedigen met het pantser, het schild, de helm en de andere wapens uit Efeze 6, en God voortdurend te danken voor Zijn nabijheid. Want dit zijn heel lastige wapens voor de duivel, dit is de genadeslag voor de duivel, dan schitteren de kransen het fraaist. Wanneer we naar de gelukzalige Job kijken –en niets houdt ons tegen om opnieuw onze aandacht te richten op deze persoon– dan was het wel dit wat hem het meest deed schitteren, hem als overwinnaar liet uitkomen en met een overwinningskrans bekroonde, dat ten tijde van zijn beproeving zijn ziekte en zijn ellende zijn vertrouwen op God onwrikbaar bleek, zijn verwachting ongeschokt bleef, de woorden die hij tot God ophief dankbaarheid lieten zien, dat dit zijn geestelijke offerande was. Want de woorden die hij sprak, waren een offerande: „De HEERE heeft gegeven, de HEERE heeft genomen.” Zoals het de HEERE behaagd heeft, zo is het ook gebeurd. „De Naam des HEEREN zij geloofd tot in eeuwigheid.” Laten ook wij dit altijd doen, in beproevingen, in moeilijke situaties, en als mensen ons negatief bejegenen. Laten wij God roemen en Hem voortdurend dankzeggen: want Hem zij de roem tot in der eeuwen eeuwigheid. Amen.

_Johannes Chrysostomus,

aartsbisschop van Constantinopel

(”Psalm 5”, ca. 400)_