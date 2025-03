Rome in de ban van een zieke paus 

Onder het hoge, witte standbeeld van Johannes Paulus II voor de ingang van het Ospedale Gemelli luistert een zwijgzame groep mensen naar een Argentijnse prelaat. Hij bidt voor het welzijn van Franciscus. Sommigen kijken omhoog, naar de tiende verdieping van het ziekenhuis, waar de 88-jarige paus wordt behandeld voor een longontsteking met complicaties. Als de voorganger besluit met een ”Viva Francisco!”, gaat er een bedeesd gejuich op.

Rome is in de ban van de zieke paus. Om hem bij te staan wordt voor een groeiend aantal belangstellenden ’s avonds op het Sint-Pietersplein de rozenkrans gelezen.

Zondagochtend stond het plein bomvol met Romeinen, toeristen en groepen pelgrims, herkenbaar aan hun identieke sjaals en petjes. Normaal draagt de paus hier om 12 uur het Angelus voor, een korte toespraak gevolgd door een zegening. Ditmaal valt een Italiaanse kardinaal voor hem in, die de aanwezigen namens hem dankt voor hun medeleven.

De interesse lijkt door Franciscus’ afwezigheid eerder toegenomen dan gedaald. Vier bussen vol mensen zijn aangekomen vanuit de Noord-Italiaanse regio Val d’Aosta „om te bidden voor de paus”, zoals een oudere dame zegt. Elia Coco, een brandweerman uit Sardinië, maakt deel uit van een groep nieuwe bekeerlingen die een voettocht langs de zeven basilieken van Rome maken en hun solidariteit met de zieke paus komen betuigen.

Trump

Sinds Franciscus op 14 februari werd opgenomen in het Gemelliziekenhuis, is zijn gezondheid een dagelijks terugkerend topthema in de Italiaanse mediai. Elk medisch bulletin, hoe sober ook –„De paus heeft een goede nacht gehad en rust uit”– wordt uitgebreid in het nieuws gebracht en alleen de ruzie tussen Trump en Zelensky vermocht de paus te verdringen van de opening van Italiaanse kranten en journaals.

Vanuit de hele wereld zijn ook journalisten toegesneld, die wachten op het eind van een pontificaat – dat er toch nog niet meteen lijkt aan te komen. Op een heuveltje tegenover het ziekenhuis staat een reeks, meest onbemande, camera’s opgesteld en in de overvolle Vaticaanse perszaal heerst een wat landerige atmosfeer. „Zolang er niets te melden valt, kunnen we weinig meer doen dan elkaar moppen vertellen”, zegt een Braziliaanse tv-correspondente.

Niet stuurloos

Ondertussen wordt er druk gespeculeerd over de mogelijke opvolging van Franciscus, zowel in de media als in het Vaticaan zelf, ook al is dat officieel taboe zolang hij nog leeft. Er circuleren lijsten van zes, tien of twaalf kardinalen die kans zouden maken, van uiteenlopende herkomst en politiek-religieuze richting. Een duidelijke favoriet is er niet, ook al durft een Duitse journaliste met veertig jaar ervaring in het Vaticaan wel een gok te wagen met een naam die op weinig lijstjes voorkomt: die van Pierbattista Pizzaballa, de rooms-katholieke patriarch van Jeruzalem.

De kans dat de paus, net als zijn voorganger Benedictus XVI twaalf jaar geleden, voortijdig zou aftreden, lijkt niettemin uiterst gering. Franciscus zelf heeft meermalen laten weten door te willen gaan zolang hij het geestelijk nog aan kan. Volgens de Vaticaanse persdienst is hij ook nog aan de arbeid, ontvangt hij bezoek en heeft hij op 24 februari nog een zaligverklaring goedgekeurd. Ook zou hij de teksten van het Angelus die hij de afgelopen drie zondagen niet heeft kunnen uitspreken, zelf hebben opgesteld. Het Vaticaan wil daarmee aangeven dat de kerk niet stuurloos is, maar nu vanuit het Gemelliziekenhuis wordt geleid.