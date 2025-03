Britse oppositie en militairen boos op ‘respectloze’ Vance

De conservatieve politicus James Cartlidge, die optreedt als defensiewoordvoerder van zijn oppositiepartij, zegt in een reactie op X dat Britse en Franse troepen zij aan zij met de Amerikanen hebben gevochten in Afghanistan. Dat gebeurde toen de Amerikanen hun NAVO-bondgenoten na de aanslagen van 9/11 om hulp vroegen. „Het is enorm respectloos om hun inzet en opoffering te negeren.”

Ook de defensiewoordvoerster van oppositiepartij Liberal Democrats spreekt schande over de uitspraken van Vance. „JD Vance wist de honderden Britse militairen die hun leven gaven in Irak en Afghanistan uit de geschiedenisboeken”, schreef parlementariër Helen Maguire. Ze spreekt over een „sinistere poging” de realiteit te ontkennen en verwijt Vance zijn kantoor te schande te maken.

Ook veteranen reageren tegenover Britse media ontstemd. Vance zegt zich niet in de „absurd oneerlijke” kritiek te herkennen. Hij verklaart op X het helemaal niet over Frankrijk en Engeland te hebben gehad en zegt dat die landen dapper hebben meegevochten met de VS.