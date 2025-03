Trump drijft Zelensky verder in het nauw 

Het besluit van de Amerikaanse regering om de Amerikaanse wapenleveranties op te schorten, vindt drie dagen na het historische schandaal tijdens Zelensky’s bezoek aan het Witte Huis plaats. De ontmoeting tussen Trump en de Oekraïense president ontaardde voor het oog van de wereld in een grote ruzie. Trump verweet Zelensky „ondankbaar en respectloos” te zijn.

Voor het door Rusland aangevallen land heeft de pauzering mogelijk dramatische gevolgen. Door de stap loopt Oekraïne namelijk voorlopig voor honderden miljoenen aan materieel mis. Onder Trumps voorganger Joe Biden waren de Verenigde Staten nog de belangrijkste steunpilaar en wapenleverancier van Kyiv.

Maar sinds de Republikein in januari aan de macht kwam, zijn er geen nieuwe Amerikaanse militaire hulppakketten voor Oekraïne geweest. Tot nu toe kon Kyiv profiteren van de wapenleveringen die tijdens Bidens ambtsperiode zijn gestart.

Oekraïne krijgt ook veel steun van verschillende andere westerse landen. Het is echter zeer de vraag of deze maatregelen het verlies aan massale hulp van de Amerikanen kunnen compenseren. Amerikaanse voorraden zijn namelijk onvervangbaar, bijvoorbeeld als het gaat om raketten voor Patriot-luchtafweersystemen.

Toekomstplannen

Hoelang de opschorting duurt, is onbekend. Volgens Trump totdat de leider van Oekraïne „zich te goeder trouw inzet voor vrede”, aldus een ingewijde tegenover Amerikaanse media.

Met zijn uitspraak dat een einde van de oorlog met Rusland nog „heel ver weg” is, strooide de Oekraïense president maandag echter nog meer zout in de wonden. „Dit is het slechtste wat Zelensky had kunnen zeggen en Amerika zal dit niet veel langer pikken!”, schreef Trump op zijn platform Truth Social.

Toch gooit de Amerikaanse president de deur niet helemaal dicht. Hij liet namelijk ook weten dat een deal met Oekraïne over kostbare mineralen nog altijd mogelijk is. Die overeenkomst had eigenlijk vrijdag tijdens de ontmoeting in het Witte Huis getekend moeten worden. Zelensky eiste toen Amerikaanse veiligheidsgaranties, maar die wilde Trump niet geven.

„Als je er echt voor wilt zorgen dat Vladimir Poetin Oekraïne niet opnieuw binnenvalt, dan is het het beste om de Amerikanen economische meerwaarde te bieden bij de toekomstplannen van Oekraïne”, zei de Amerikaanse vicepresident JD Vance maandag tegen Fox News. „Dat is een veel betere veiligheidsgarantie dan 20.000 militairen uit een willekeurig land dat al in geen dertig à veertig jaar meer oorlog heeft gevoerd.”