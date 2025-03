Is abortus een gelopen race?

We weten dat in Nederland elk kwartier een kindje in de moederschoot wordt gedood. Dit betekent dat 39.332 kinderen in het jaar 2023 „ter dood gegrepen zijn” (Spreuken 24:11). Wat de veiligste plek zou moeten zijn, is de onveiligste.

De waarheid over de slavernij werd wereldwijd verspreid toen er afbeeldingen van de gruwelijke misstanden opdoken

Wat doen wij als christenen? We vinden het heel erg, maar wat doen we? Vaak zijn we veel te soft en treden we niet of nauwelijks op tegen dit onrecht. We zijn bang voor de mening van andere mensen, bang om veroordeeld te worden. Bovendien denken we dat het een gelopen race is sinds abortus is gelegaliseerd. We gaan ervan uit dat zo’n politiek besluit niet meer aangepast of zelfs tenietgedaan kan worden. Niets is minder waar: het tij is zeker nog wel te keren. Hoe dan?

Slavernij

Als we teruggaan in de geschiedenis zien we dat er meerdere keren grote maatschappelijke veranderingen hebben plaatsgevonden. Er zijn talloze voorbeelden, maar ik beperk me tot één: William Wilberforce (1759-1833), voorvechter van de antislavernijbeweging, vocht in het Engelse parlement jarenlang voor het recht van de slaven, echter zonder succes. Het kwaad van de slavernij was een abstract feit, verborgen en niet zichtbaar voor de gewone mens. Slaven uit Afrika werden verhandeld in Amerika. In West-Europa had men daar totaal geen beeld bij. Mensen waren blind voor de verschrikkingen die er plaatsvonden.

Talloze mensen hebben hun mening over abortus bijgesteld na het zien van beelden

Jarenlang streed Wilberforce tevergeefs tegen de slavenhandel. Totdat er afbeeldingen van de gruwelijke misstanden opdoken, afbeeldingen van vernedering, afbeeldingen van mishandelde slaven, afbeeldingen van onmenselijk transport. De waarheid over de slavernij werd hierdoor wereldwijd verspreid. Daardoor werden samenlevingen gedwongen om hun mening over de slavenhandel te herzien en kwam er wetgeving om deze misstanden eens en voor altijd uit te sluiten.

Visualisatie

Laat dit voorbeeld voor prolifeorganisaties en voor ons allemaal de opdracht inhouden om als christenen het werk van de duisternis zichtbaar te maken in het licht van de waarheid. De meeste Nederlanders hebben geen enkel idee wat abortus precies inhoudt! Wij moeten meer gebruik maken van visualisatie om mensen te confronteren met en te overtuigen van de waarheid van abortus.

Christenen moeten de maatschappij blijvend confronteren met de waarheid

Abortus is het doden, uitzuigen en uit elkaar trekken van weerloze levende kinderen in de moederschoot. Deze afschuwelijke waarheid moet worden getoond. Er is beeldmateriaal genoeg om de maatschappij de gruwelijke gevolgen van abortus te laten zien.

Demonstreren

Inmiddels is bewezen dat deze methode werkt. Talloze mensen hebben hun mening over abortus bijgesteld na het zien van beelden. De Canadese stichting Canadian Centre for Bio-Ethical Reform (CCBR), waarvoor Nick en Maaike Rosendal actief zijn, meldt een positief effect van het tonen van de werkelijkheid van abortus. Onderzoek wijst uit dat 60 procent van de mensen negatiever denkt over abortus na het zien van beelden.

Dutch Centre for Bio-Ethical Reform (DCBR), nauw verbonden met CCBR, zet zich in Nederland in door te demonstreren met borden waarop de gruwelijke werkelijkheid van abortus wordt getoond. Christenen moeten de maatschappij blijvend confronteren met de waarheid. Tegenstanders zullen er alles aan doen om de abortuspraktijken in de duisternis te houden. Maar ”de Waarheid” zal uiteindelijk overwinnen en deze praktijken aan het licht brengen. De vraag luidt: Wat hebt u gedaan? Sta op, kom ook op tegen dit onrecht!

De auteur is verbonden aan het Dutch Centre for Bio-Ethical Reform (DCBR).