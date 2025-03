Over de hele linie doen aandelenmarkten het goed, maar de verschillen zijn groot. De Hang Seng in Hong Kong en de Europese Stoxx 600 hebben na twee maanden al respectievelijk 17 procent en 9 procent rendement behaald in eigen valuta terwijl de Amerikaanse S&P 500 met 0% vlak bleef. Hoe kan het dat na jaren van dominantie, beleggers de Verenigde Staten nu links laten liggen?

Amerikaanse aandelen zijn na jaren van groei en hype onder beleggers relatief duur. Hoewel dat beleggers kritischer maakt, is er ook een katalysator nodig. Iets dat de aantrekkelijkheid van de andere regio’s fundamenteel verandert. Zonder deze katalysator kunnen waarderingen lang hoog blijven en voelen beleggers weinig voor een regiorotatie.

Is er voor Amerika iets te bedenken dat recent is veranderd? Trump! Het klinkt simpel om met de vinger naar de president van de VS te wijzen, maar het is een feit dat beleggers niet van onzekerheid houden. Waar vooraf werd gedacht dat Trump veel aandacht zou hebben voor belastingverlagingen, zijn importtarieven nu zijn favoriete woord. Als hij écht forse tarieven gaat invoeren, zal dit de wereldeconomie schaden. De beurs loopt daar al op vooruit en de Amerikaanse beurs staat iets lager dan toen hij werd beëdigd.

De Amerikaanse S&P 500 is in twee maanden op slechts 1 procent rendement blijven steken. beeld EPA, Justin Lane

In China doorbreekt de overheid juist een jarenlange onzekerheid en lijkt president Xi de teugels van de techsector te laten vieren. Na het succes van de Chinese AI-chatbot DeepSeek blijkt dat China zich kan meten met de Amerikaanse IT-grootmachten. Nu willen ze doorpakken!

Xi en Alibaba-oprichter Jack Ma schudden elkaar publiekelijk de hand nadat Ma lang uit de gratie is geweest. Dit is een symbolische uitgestoken hand naar de technologiesector in China, waar Ma het boegbeeld van is. Beleggers reageren opgelucht en zien kansen in de relatief laag gewaardeerde Chinese markt.

Aan de andere kant heeft het Europese succes minder te maken met optimisme en meer met afnemend pessimisme. Ja, de productiesector ligt nog steeds op z’n gat, en ja, de verwachte economische groei is lager dan in de andere twee regio’s. Toch zien we signalen dat de economie aan het herstellen is en komt er misschien vrede in Oekraïne. Hierdoor durven beleggers weer vooruit te kijken.

Daarnaast lijkt het Draghi-rapport binnengekomen te zijn bij Europese leiders. Draghi’s stappenplan zou de concurrentiepositie van het continent weer moeten verstevigen.

De Verenigde Staten hebben beleggers al vaker verrast de afgelopen jaren

Concluderend: de Amerikaanse economie blijft boven verwachting presteren, maar beleggers zochten juist door die hoge verwachtingen naar redenen om winst te nemen. Nu is de vraag of de VS de achterstand van de eerste twee maanden kunnen gaan inlopen in de rest van het jaar. Historische data spreken niet in hun voordeel, maar de VS hebben beleggers al vaker verrast.

De auteur is beleggingsstrateeg bij ABN AMRO MeesPierson.