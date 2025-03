Prop. Krooneman bevestigd als predikant in hervormd Zetten-Andelst

In de ochtenddienst ging emeritus predikant ds. H. Westerhout uit Nunspeet voor als bevestiger. Hij preekte over Markus 1:7: „Na mij komt Hij Die sterker is dan ik, bij Wie ik het niet waard ben neer te bukken en de riem van Zijn sandalen los te maken.” De predikant sprak over de taak, de spraak en de plaats van de heraut.

Aan de handoplegging namen naast de bevestiger deel: ds. G.D. Kamphuis, ds. J. ter Maten, ds. M. Noorderijk, ds. L. Schaafsma, ds. J.A.J. Pater, ds. M.G.M. Mudde, ds. M. Krooneman en de ouderlingen A. Verhaar en T. van Voorthuijsen. Hierna werd ds. H. Krooneman toegezongen Psalm 143:10 en volgde een persoonlijk woord door ds. Westerhout.

In de middagdienst deed ds. Krooneman intrede met een preek over Markus 1:14-15. Het thema van de preek was ”Evangelie, de blijde boodschap van Gods Koninkrijk”.

Ds. Krooneman werd vervolgens toegesproken door de scriba van de classis Gelderland Zuid & Oost en door voorzitter van de kerkenraad T. van Voorthuijsen. Psalm 90:9 werd ds. Krooneman en zijn gezin toegezongen.

Krooneman werd in september beroepbaar gesteld binnen de Protestantse Kerk in Nederland. De hervormde gemeente te Zetten-Andelst was vacant sinds het vertrek van ds. M. Noorderijk in februari 2022.