Verpleegster Yaday viel nog net niet flauw op de OK

Het ‘op transport zetten’ van hogeropgeleiden van eigen bodem is lucratief en goed voor het imago. Terwijl de medische zorg in eigen land zucht en kraakt, houden de machthebbers naar buiten toe de schijn op. Om altijd zulke ”levende etalagepoppen” achter de hand te hebben, moet je er wel voor zorgen dat die niet op eigen houtje de grens overgaan. Daarom dienen artsen en juristen hun paspoort in te leveren zodra ze een diploma op zak hebben. Wie dat terug wil hebben rest slechts één besluit: een andere baan zoeken. In Havana rijden opvallend veel taxichauffeurs rond met een artsendiploma op zak...

Pakketjes van zeer bescheiden omvang en inhoud gaan nu richting Cubaanse christenen. Dankzij de RD-actie kan dat zomaar anders worden. beeld Jaco Klamer

Iemand die de wrange vruchten plukt van deze opgelegde leegloop is de 21-jarige Yaday. Ze is leerling-verpleegkundige en woont met haar ouders en zusje in Maïsi, een dorp in de oostpunt van Cuba. Vader Juan (54) is er voorganger van een kleine christelijke gemeente.

Yaday dacht een zorgvuldig geplande opleiding te zijn begonnen, maar dat pakte anders uit: haar studie komt neer op een stoomcursus. Leerling-verplegers m/v moeten snel aan de slag om gaten te vullen die door vertrokken medewerkers zijn ontstaan. Yaday schat dat er inmiddels zo’n vijftig artsen uit de regio zijn verdwenen. Ze deed inmiddels diverse klussen waarvoor ze nog niet was opgeleid of klaar voor was. Assisteren op de OK bij zware operaties bijvoorbeeld. Het ging Yaday goed af, maar twee studenten vielen flauw en moesten worden weggedragen. Inmiddels is het aantal studenten geslonken van 36 tot 15. De reden laat zich raden: de spoedcursus was te zwaar.

„Brood is echt nodig in Cuba, maar Brood is broodnodig. Het één mogen we geven, het Ander aanwijzen.” Ds. C. van Ruitenburg, voorzitter Bijzondere Noden

Een tekort aan medicijnen en apparatuur maakt het werk extra moeilijk. Yasay vertelt dat bij gebrek aan bloeddrukmeters een manier is bedacht om toch bloeddruk te meten. Om dat uit te leggen houdt ze haar hand tegen een muur en beweegt die omhoog. „Hoe hoger je kunt, des te hoger je bloeddruk.”

