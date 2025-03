In de lijdenstijd lezen we uit het boek Jesaja, de profeet die ook wel de evangelist van het Oude Testament wordt genoemd. Al doen we daarmee de rest van het Oude Testament eigenlijk geen recht. Omdat het Evangelie, de goede boodschap van God, als een gouden draad door het héle eerste deel van de Bijbel heen is geweven.

„Zie, Mijn Knecht”, schrijft Jesaja in hoofdstuk 52. In de Statenvertaling is het woord Knecht met een hoofdletter geschreven. Maar het Hebreeuws kent geen hoofdletters, dus wie –of Wie– wordt hier eigenlijk bedoeld?