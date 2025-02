Ds. Visser verlaat moslimconferentie „met gevoel van medelijden”

CVandaag

„Als ik binnenkom, zie ik een multicultureel gezelschap. Veel Marokkanen, schat ik in, wat minder Turken, maar ook wat Aziaten, zwarte Afrikanen en een behoorlijk aantal moslim geworden Nederlandse Nederlanders (om het verschil tussen etniciteit en staatsburgerschap even te maken). Een van de eerste sprekers benadrukt iets wat je ook in christelijke preken kunt horen: je moet Allah aanbidden voor wie Hij is, niet voor wat Hij voor je doet.

(…) De volgende spreker is Ali Hammuda, een van de predikers die het kabinet wilde weren. Het verhaal dat hij houdt, zou zo bij Jordan Peterson weggelopen kunnen zijn. Jongemannen worden ertoe opgeroepen verantwoording te nemen voor hun leven. Heb het niet zo veel over je rechten, maar meer over je verantwoordelijkheden. Zorg dat je niet van de bijstand leeft. Leer je dochter over het leven door haar het huishoudbudget te laten managen. Het belangrijkste verschil met Jordan Peterson is dat hij er een wat dringender reden voor geeft: op de dag van het oordeel zal Allah je leven beoordelen en dan zeggen of je naar het paradijs mag.

De Sultan Ahmet Moskee in Zaanstad, gebouwd 1994, is een Turkse moskee met een vloeroppervlak van 1500 vierkante meter. beeld RD, Henk Visscher

De volgende spreker is de eerste Nederlandse spreker: Nourdeen Wildeman. In tegenstelling tot Ali Hammuda meet hij zich wel een slachtofferstatus aan door een oproep aan Nederland te doen: „Geef ons onze vrijheden.” (…)

Vervolgens komt de toespraak waarvan het kabinet waarschijnlijk het liefst gezien had dat hij niet gehouden mocht worden. Mohammed Hijab zweept de zaal op met een antiwesterse toespraak.

Ds. Marten Visser. beeld GlobalRize

(…) Niet islamitische predikers zouden geweerd moeten worden, zegt hij, maar Maccabisupporters. Want je ziet wat een ellende ervan komt als je die binnenlaat. Dat het moslims zijn die door de rechter veroordeeld zijn voor deze ellende, vindt hij blijkbaar of niet relevant, of hij vindt het logisch dat moslims door het lint gaan als ze joden zien. Het zal wel het laatste zijn, want zijn antisemitisme krijgt ruim baan. Zou joden ook zo veel in de weg gelegd worden? De zaal scandeert luid: „Nee!” Worden joden ook zo bekritiseerd? Weer een massaal: „Nee!” (…)

Uiteindelijk ga ik weg van deze conferentie, niet met een gevoel van angst voor deze fundamentalistische moslims, maar van medelijden. (…) Een van de predikers haalde Mohammeds eerste preek aan, waarin hij zegt: „Red jezelf, want ik kan je niet redden.” Het contrast met Jezus’ preek waarin Hij zegt: „De Mensenzoon is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was”, is groot.”

Ds. M. (Marten) Visser bezocht een conferentie in Utrecht waar drie radicale islamitische sprekers het woord voerden, „zodat jij er niet heen hoefde”. Op CVandaag doet hij daarvan verslag.