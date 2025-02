Progressieve stichting DeGoedeZaak lanceert Rechtsstaatsradar

„Wereldwijd wint extreemrechts en de anti-rechtenbeweging terrein en ook de Nederlandse politiek maakt in snel tempo stappen die op gespannen voet staan met onze democratie en rechtsstaat”, stelt de stichting. Als voorbeeld noemt DeGoedeZaak onder meer het demonstratierecht dat onder druk zou staan. Coalitiepartijen PVV, VVD, NSC en BBB willen inderdaad meer mogelijkheden om in te grijpen bij demonstraties. Dat is volgens de VVD juist ter bescherming van het demonstratierecht.

Volgens de stichting is een ander teken van de afkalving van de rechtsstaat dat „de onafhankelijkheid van rechters wordt betwist”. Onlangs uitten ook de hoofdofficier van justitie, de president van de rechtbank en de deken van de orde van advocaten van Amsterdam hun zorgen. „Togadragers worden bedreigd en rechterlijke uitspraken worden afgedaan als ‘ook maar een mening’”, schreven zij.

Politici hollen controle en tegenmacht uit „in kleine stappen”, stelt DeGoedeZaak. De Rechtsstaatsradar heeft als doel „het samenspel van kleine veranderingen” te monitoren.