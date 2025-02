Trump tegen Starmer: Gesprek over vredesakkoord Oekraïne vordert

Hij zei ook dat de Verenigde Staten goede gesprekken met beide landen hebben gevoerd. Trump zei dat de Russische president Vladimir Poetin te vertrouwen is en zich „aan zijn woord zal houden”.

Eerder noemde Trump de Oekraïense president Volodymyr Zelensky juist een „dictator”. Hij pareerde kritiek daarop donderdag met een kwinkslag: „Heb ik dat gezegd? Ik kan niet geloven dat ik dat heb gezegd.”

Starmer en Trump hadden donderdag een ontmoeting in het Witte Huis. Het hoofdthema van het gesprek was de oorlog in Oekraïne. De houding van de nieuwe Amerikaanse regering ten opzichte van Oekraïne baart Europa kopzorgen.

De Britse premier is de tweede regeringsleider die deze week een bezoek bracht aan Trump. Maandag ging de Franse president Emmanuel Macron hem al voor.

Het VK gaf eerder aan bereid te zijn om Britse troepen in te zetten voor een Europese vredesmacht in Oekraïne, maar wel alleen met VS als achtervang. Trump wilde tegen Starmer niet zeggen wat zijn standpunt is over zo’n vredesmacht, mocht het tot een vrede met Rusland komen. „Ik praat niet graag over vredeshandhaving totdat we een deal hebben”, zei hij.

Starmer heeft Trump uitgenodigd voor een tweede staatsbezoek aan het VK. De premier gaf een uitnodigingsbrief van koning Charles aan Trump. Die nam de uitnodiging aan en zei dat het bezoek in de „nabije toekomst” zal plaatsvinden.

De president bracht in 2019 een staatsbezoek aan het VK.