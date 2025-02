Vriendelijk, maar verdeeld: Macron en Trump over Oekraïne

Europa is bezorgd. En wel over de houding van de nieuwe Amerikaanse regering ten opzichte van Oekraïne. Deze week reizen daarom verschillende Europese leiders naar Washington. Maandag was het de beurt aan Macron, die daarmee de eerste Europese leider is die het land bezoekt sinds Trump aan zijn tweede termijn begon. De Britse premier Keir Starmer heeft naar verwachting donderdag een ontmoeting met de Amerikaanse president.

Macron was naar Washington afgereisd om Trump ervan te overtuigen Oekraïne te blijven steunen, waarbij hij benadrukte dat Kyiv „betrokken moet zijn” bij vredesbesprekingen. Trumps regering is begonnen met directe gesprekken met Rusland over Oekraïne, waarbij Oekraïne en de Europese Unie vooralsnog slechts toeschouwer zijn.

Fragiel

Volgens de Franse president was er bij het gesprek met Trump sprake van „toenadering” tussen Washington en Parijs. Er was onder meer overeenstemming over een Europese vredesmacht in Oekraïne. Trump zei achter dat voorstel te staan en vertelde het idee te hebben besproken met de Russische president Vladimir Poetin. Die is bereid om Europese vredestroepen in Oekraïne te „accepteren”, aldus Trump. Het Kremlin noemde een dergelijk plan vorige week nog onaanvaardbaar.

Volgens Macron wil Europa een grotere rol spelen in de veiligheid van Oekraïne, maar is Amerikaanse steun cruciaal voor de geloofwaardigheid van eventuele veiligheidsgaranties. Hij pleitte ervoor dat de VS als achtervang fungeren bij een Europese militaire aanwezigheid in Oekraïne.

De vriendelijke toon kon niet verhullen dat Macron het met Trump oneens was over enkele belangrijke kwesties. Trump benadrukte dat hij verwacht dat de oorlog snel kan worden beëindigd en sprak optimistisch over zijn besprekingen met de Russische president Poetin. Macron erkende dat een wapenstilstand „binnen enkele weken” mogelijk is, maar waarschuwde dat een overhaaste deal niet fragiel mag zijn.

Trump blijft aandringen op het zo snel mogelijk sluiten van een overeenkomst tussen Oekraïne en Rusland. Macron daarentegen pleitte voor een gefaseerde aanpak, waarbij eerst een wapenstilstand wordt bereikt en pas daarna een duurzaam vredesakkoord met stevige veiligheidsgaranties. „Wij willen vrede, hij wil vrede. Wij willen snel vrede, maar geen zwakke overeenkomst”, benadrukte Macron tegenover verslaggevers.

Kritiekloos

Trump weigerde de Russische president Poetin een dictator te noemen, terwijl hij de Oekraïense president Volodymyr Zelensky vorige week wél zo betitelde. Macron benadrukte tijdens het bezoek dat Rusland „de agressor” is in het conflict — iets waar Trump eerder over twijfelde. „President Poetin heeft de vrede geschonden”, verklaarde Macron tijdens een gezamenlijke persconferentie.

Dat de Verenigde Staten duidelijk anders in de wedstrijd staan, bleek maandag nog eens te meer tijdens een stemming in de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Die nam drie jaar na de Russische invasie een resolutie aan, waarin werd gesproken over een oorlog tegen Oekraïne en opgeroepen tot eerbiediging van de Oekraïense grenzen. De VS stemden tegen, en plaatsten zich daarmee in het kamp van Rusland en Noord-Korea.

In plaats daarvan presenteerde Washington een eigen vredesvoorstel, waarin Rusland niet als agressor werd aangeduid. Nadat Europese landen wijzigingen hadden afgedwongen, onthielden de VS zich uiteindelijk van stemming.

De veel invloedrijkere VN-Veiligheidsraad nam daarna een kritiekloze Amerikaanse resolutie over Oekraïne aan, waarin wordt aangedrongen op een „duurzame vrede” in het „Russisch-Oekraïense conflict”. Rusland stemde voor de Amerikaanse resolutie. Twee belangrijke bondgenoten van de VS, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk, onthielden zich van stemming.