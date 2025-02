Zoals de Heere Johannes gebiedt deze woorden te schrijven, zo bevelen wij u ze te lezen en dikwijls daarover te denken. Zalig zijn de doden die in de Heere sterven, van nu aan! Ja, zegt de Geest. Allen die zalig willen worden, met in Hem te sterven, die zouden voor alles de aanbiedingen van het Evangelie moeten aannemen, naar Christus heenvluchten en zich aan Hem, door het geloof, vasthouden en ernaar staan om te kunnen stellen dat hij waarlijk in Hem is. Maak dat vast, dat u aan Hem een ziel, om die zalig te maken, hebt overgegeven! En berust volledig in Hem, als uw Zaligmaker. Leef, door het geloof, in Hem.

Daar is niemand die zich beloven kan in Christus te sterven die niet ernstig geprobeerd heeft in Hem te leven. Maak het openbaar dat u in Hem leeft, door een andere levenswijze te vertonen dan de vleselijke mensen doorgaans, in hun natuurstaat, laten zien. God Zelf roept ons om er ernstig over te denken. Ziekten, slagen van oordelen en sterfte hebben zelden meer dan nu geheerst. En als er ooit een tijd was dat de mensen geroepen werden om te geloven en een leerstuk als dit is op het hart te leggen, dan is het deze tijd. Als u gelukzaligheid verwacht, leer dan sterven. En als u wenst in Christus te sterven, leer dan in Hem te leven.

James Durham,

predikant te Glasgow

(”De gelukzaligheid van de stervenden in de Heere”, 1735)

Dit was de laatste van een aantal meditaties genomen uit een bundel preken van James Durham over Openbaring 14:13.