Christelijke gemeente Bunde-Meerssen zoekt missionair predikant voor Sittard of Heerlen

In 1993 begon Kees van den Boogaart met evangeliseren in Zuid-Limburg en het uitdelen van christelijke lectuur. In 1994 werd Stichting Evangelisatie Bunde e.o. opgericht. In datzelfde jaar vonden er samenkomsten plaats, vanaf 1995 in gebouw De Koel in Meerssen. In 2014 vond de zendingsgemeente aansluiting bij de Christelijke Gereformeerde Kerken en werd ze zelfstandig. De gemeente heeft in de persoon van ds. Jan Bosch een predikant aangesteld.

Vanaf die tijd is de gemeente behoorlijk gegroeid. „We verlangen ernaar om het goede nieuws van Jezus Christus via nieuwe plekken te verspreiden, met als uiteindelijke doel het stichten van nieuwe gemeenten”, stelt de gemeente. „We zijn dan ook op zoek naar pioniers die met een hart voor Christus en een hart voor Limburg zich willen inzetten voor de verspreiding van het Evangelie en de opbouw van nieuwe gemeenten. We doen dit samen met de Stichting Pioniers in Zuid.”

„Bij mislukkingen geef je niet op” Christelijke gemeente De Stem van de Goede Herder

De pioniersgebieden zijn Sittard of Heerlen. De pionier dient in een van de gebieden woonachtig te zijn. De pionier moet daadkrachtig zijn en durven experimenteren. „Limburg kent een eigen cultuur en karakter. Je bent in staat om duurzame contacten aan te gaan op een manier die bij jou past en aansluit bij je omgeving. Pionieren is ook experimenteren. Bij mislukkingen geef je niet op, maar zoek je naar nieuwe creatieve manieren.”