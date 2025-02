Bloomberg: oprichters Ben & Jerry’s overwegen merk te kopen

Cohen en Greenfield richtten het ijsmerk op in 1978 en verkochten het in 2000 voor 326 miljoen dollar aan voedings- en verzorgingsmiddelenconcern Unilever. Ben & Jerry’s werd bekend om zijn bijzondere smaken, maar ook om de vaak progressieve maatschappelijke idealen waar het merk zich aan verbond.

Inmiddels is Ben & Jerry’s mogelijk enkele miljarden dollars waard, waardoor de oprichters mede-investeerders nodig zouden hebben om het bedrijf terug te kopen. Unilever is op dit moment juist bezig zijn complete ijsjesdivisie apart te zetten via een beursgang. „Ben & Jerry’s is een belangrijk onderdeel van de ijsactiviteiten en staat niet te koop”, reageerde een woordvoerder van Unilever.