PKK-leider Öcalan doet mogelijk oproep om wapens neer te leggen

Öcalan krijgt bezoek van een delegatie van een linkse pro-Koerdische partij, de Democratische Partij van de Volkeren (DEM). Die heeft aangekondigd na afloop van het bezoek rond 15.00 uur Nederlandse tijd met „een historische boodschap” van Öcalan te komen. Het is het derde bezoek van leden van de DEM aan Öcalan in enkele maanden tijd. De Turkse regering heeft tussen 2013 en 2015 ook al met de in 1999 gevangengenomen Öcalan onderhandeld, maar dat liep op niets uit. Wel deed Öcalan in die periode ook een oproep om de wapens neer te leggen.

De PKK is een extreemlinkse Koerdische groep die in 1978 door studenten onder leiding van Öcalan is opgericht. Sinds de eerste helft van de jaren tachtig probeert de PKK met geweld een Koerdische regio autonoom of onafhankelijk te maken. Daarbij zijn tienduizenden doden gevallen. Naast Turkije beschouwen onder meer Australië, Canada, de EU, Groot-Brittannië, Iran, Japan en de VS de PKK als een terroristische organisatie. De PKK is gevestigd in Turkije en in het noorden van Irak, maar is in Syrië ook betrokken bij de strijd van verwante groepen.