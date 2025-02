Russische en Amerikaanse diplomaten overleggen in Istanbul

Russische staatsmedia verwachten dat het overleg vijf tot zes uur zal duren. Het gesprek vindt plaats in de residentie van de Amerikaanse consul in Istanbul.

De betrekkingen tussen de Verenigde Staten en Rusland zijn sinds de Russische invasie in Oekraïne enorm verslechterd. Er is onder president Joe Biden nauwelijks officieel contact geweest en medewerkers van beide ambassades werden het land uitgezet. Nu lijkt president Donald Trump de banden weer aan te willen halen. Hij belde eerder deze maand al met zijn ambtgenoot Vladimir Poetin en een paar dagen later kwamen de buitenlandministers samen in Saudi-Arabië.

Oekraïense en Europese politici maken zich zorgen over de betere relatie tussen het Witte Huis en het Kremlin. Ze vrezen dat Trump en Poetin zonder hun inspraak een deal sluiten die ongunstig is voor Oekraïne en Europa.