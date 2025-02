Heinen na CPB-raming: positief dat de economie blijft groeien

De minister is momenteel op een bijeenkomst met financiële leiders in Zuid-Afrika en reageerde via een woordvoerder in een korte verklaring. Vrijdag zei de minister tegen het ANP al dat het geen goed idee is om geld te spenderen dat op de plank blijft liggen. „Als partijen denken: mooi, een lager tekort, we kunnen meer uitgeven - daar waarschuw ik voor. Dat zijn uitgaven die we straks allemaal nog gaan doen, en daardoor loopt de schuld ook weer op.”

Meerdere politieke partijen zien op basis van de CPB-raming inderdaad ruimte in de begroting. „Het kabinet gaat de komende tijd de balans opmaken”, aldus Heinen. „Het resultaat ziet u in de Voorjaarsnota.”