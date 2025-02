Groninger krijgt 12 miljoenste rijbewijs

Binnenland

Deze woensdag krijgt de 12 miljoenste Nederlander zijn rijbewijs. Dat bevestigt de RDW, die onder meer rijbewijzen afgeeft, na berichtgeving van het AD. De 12 miljoenste is een man uit Groningen. Die haalt het roze pasje op in het gemeentehuis. Daar is voor de gelegenheid iemand van de RDW bij om een filmpje te maken.