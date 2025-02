Universiteit Utrecht bezuinigt, maar hoopt ontslagen te vermijden

Het universiteitsbestuur noemt het in een brief aan het personeel „schrikken als je leest dat collega’s elders in het land hun baan verliezen”. Dat gebeurt onder meer bij de Universiteit Twente in Enschede en de Roosevelt Academy in Middelburg, waar tientallen medewerkers al te horen hebben gekregen dat ze worden ontslagen. Bij de Open Universiteit moeten waarschijnlijk ook 65 mensen weg.

„Dat willen we bij de UU voorkomen, en daar werken we hard aan”, schrijven voorzitter Anton Pijpers en zijn medebestuurders van de UU. Ook kleine beetjes helpen, zoals het opzeggen van abonnementen die weinig worden gebruikt. Het personeelsbestand kan ook inkrimpen, maar dat is dan doordat „we niet alle vacatures zomaar invullen”.

De universiteit maakte eerder al bekend over een paar jaar te willen stoppen met „onrendabele” studies als Duits, Frans, islam en Arabisch, Italiaans, Keltisch en religiewetenschappen.

Dat universiteiten het financieel zwaar hebben, komt onder meer door forse kabinetsbezuinigingen en door maatregelen van de overheid om het aantal internationale studenten te verminderen. Tegen de bezuinigingen op onderwijs en onderzoek, van ruim een miljard euro, gaan de universiteiten in maart staken. Ze gooien om beurten hun instelling dicht, te beginnen met de Universiteit Leiden op 10 maart. Op de UU staakt het personeel een dag daarna.