Combinatie PVV en democratie soms lastig

De 37-koppige PVV-fractie in de Tweede Kamer staat bekend als een gesloten bolwerk. Toch voerde het actualiteitenprogramma Nieuwsuur de afgelopen weken op basis van anonimiteit gesprekken met 17 Haagse PVV’ers. Zo krijgen we een klein inkijkje in de gang van zaken.

PVV-leider Geert Wilders en de Kamerleden Léon de Jong en Edgar Mulder bewaken streng het politieke profiel van de partij. De kiezer dient ervan overtuigd blijven dat de PVV een partij is die geen water bij de wijn doet. Daarom nemen de Kamerleden soms de bewindslieden van de eigen partij stevig onder vuur. Wilders, die de ”chef strategie” wordt genoemd, bepaalt de bandbreedte voor zo’n aanval.

Toch werkt de strategie niet altijd, zo bleek onlangs. Staatssecretaris Ingrid Coenradie van Justitie (PVV) kreeg het flink aan de stok met Wilders over haar plannen voor het personeelstekort in gevangenissen. Wilders dreigde met haar ontslag. Maar Coenradie was daar niet van onder de indruk. Ze stelde dat ze alleen aftreedt als de meerderheid van de Tweede Kamer dat eist.

De PVV-fractie en de pers, dat is een verhaal apart. Kamerleden mogen geen contacten met de pers onderhouden. Alle mediaverzoeken moeten doorgestuurd worden naar De Jong en Mulder, zo bleek uit het onderzoek van Nieuwsuur. Deze instructie komt regelmatig terug tijdens fractievergaderingen. Journalisten horen meestal niets meer… De enige voorlichter die de fractie heeft, neemt geen telefoon op en beantwoordt geen mails.

De PVV vraagt van nieuwkomers in ons land dat ze zich volgens de mores van ons land gedragen, maar op dit punt kunnen Wilders en zijn kornuiten zelf ook nog wel een lesje leren.

Afgelopen vrijdag verbaasde minister Marjolein Faber van Asiel en Migratie (PVV) vriend en vijand met een opmerkelijke uitspraak over de Oekraïense president Zelensky. Voor aanvang van de ministerraad stelde ze dat Zelensky „niet democratisch” verkozen is.

De uitspraken zorgden voor woede in de regeringscoalitie. VVD-leider Dilan Yeşilgöz noemde het „uitermate verontrustend” dat de PVV-minister „in het openbaar Russische propaganda verspreidt”.

De Oekraïense bevolking koos Zelensky in 2019 tot president. Zijn mandaat liep af in mei 2024, maar vanwege de oorlog kunnen er geen vrije verkiezingen plaatsvinden.

Wijselijk nam Faber haar uitspraak terug: „Ik twijfel absoluut niet aan het mandaat van Zelensky.” Daarmee zou normaal gesproken de kous af zijn. Maar GroenLinks-PvdA-leider Frans Timmermans twijfelt aan de terugtrekkende beweging van Faber. Volgens hem denkt de bewindsvrouw echt dat Zelensky niet democratisch is gekozen. En dat roept weer de vraag op in hoeverre Timmermans bereid is om te luisteren naar politieke tegenstanders.

