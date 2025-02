Belevenissen met een digitale cadeaukaart

Ik vind het geen vooruitgang, maar ze zorgen wel voor verrassingen. Al is het maar omdat degene bij wie je met zo’n ding wilt afrekenen, niet weet hoe hij werkt. Dat hebben we al een paar keer meegemaakt.

De kaart met een naam die me aan een aap doet denken, bleek alleen bestemd voor een verrassingsmenu. Wat inhoudt dat de kok bepaalt wat je op je bord krijgt. In ons geval was dat pastinaaksoep, krabbetjes op een bedje van een onbestemde grassoort en een wonderlijke smurrie toe. De volgende dag had ik nog steeds last van oprispingen. Al snel ontdekten we dat deze kaart alleen wordt geaccepteerd door mesjokke restaurantjes in sfeerloze buitenwijken.

Dit jaar zat bij de kaarten die rond Kerst als relatiegeschenk worden uitgedeeld een cadeaukaart, in te wisselen voor een kaart naar keuze. Die krijg je vervolgens toegezonden, waarbij de verzendkosten van het saldo worden afgetrokken. Nogal omslachtig, maar goed. We kozen voor een VVV-kaart die waarschijnlijk ergens tussen de kerstpost is beland. De hoop op binnenkomst hadden we al opgegeven toen hij na enkele weken zowaar toch arriveerde.

We maakten ook kennis met Gift for You, volgens de verpakking goed voor 12.500 belevenissen, van massage tot shoppen en van wellness tot dineren. De eerste belevenis is het activeren van de kaart. Van een deskundige hadden we al begrepen dat dit geen sinecure is. Dankzij mijn vasthoudende vrouw is het gelukt, maar het kwam haar bloeddruk niet ten goede. De gedachte dat we nu klaar waren, bleek ijdel. Je moet vervolgens via internet een belevenis kiezen, in ons geval een lunch. Daarna hoor je per mail een e-ticket te krijgen, dien je een dag van tevoren telefonisch het personeel te informeren en eenmaal ter plekke je e-ticket te tonen. De mail kwam niet binnen, dus het hele feest ging niet door. Een vriendelijke Vlaming, medewerker van Gift for You, liet weten dat het wel vaker voorkomt.

Dit moet handiger kunnen, was mijn gedachte. Na wat googelen kwam ik bij het ideale alternatief, in de vorm van een ouderwetse bon. Je kunt kiezen voor 10, 20 of 50 euro. De bonnen hebben een klassieke vormgeving in verschillende kleuren, zijn verkrijgbaar via een automaat en geschikt voor wát je maar wilt kopen. Ik kan maar één bezwaar bedenken. Voor avontuurlijke types zijn ze nogal saai. Je mist de uitdaging van een kaart registreren, via internet een belevenis selecteren, vooraf reserveren, met het personeel telefoneren, bij aankomst je uitgeprinte e-ticket presenteren en een fiasco riskeren.