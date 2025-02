Dr. G.A. van den Brink op eigen verzoek uit ambt ontheven

Dr. Van den Brink was sinds 2020 al geen dienstdoend predikant meer, maar hij had de rechten als van een emeritus. Die rechten verkreeg hij door invaliditeit vanwege het hersenletsel dat hij opliep na een hartstilstand in 2018.

Ook de status van een emeritus predikant is voor dr. Van den Brink te zwaar gebleken, schrijft de HHK op haar website. Hij verzocht daarom zijn emeritusbevoegdheden terug te mogen geven. Dat verzoek heeft het breed moderamen van de HHK „met compassie en begrip” ingewilligd.

Van den Brink werd in 2010 bevestigd tot predikant. Tot zijn emeritaat in 2020 diende hij de hersteld hervormde gemeente te Rotterdam Kralingse Veer. Daarnaast is hij hoofddocent kerkgeschiedenis en docent filosofie aan de Theologische Universiteit Apeldoorn.