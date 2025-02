Na dertig jaar klinkt Messiah weer in het Spaans

Daniel Hollingsworth. beeld Tyndale House Publishers

De organisatoren hebben naast muzikale ook duidelijk evangelisatorische motieven om dit uitgesproken protestantse werk in onder meer de grote rooms-katholieke kathedralen van Spanje te gaan uitvoeren, aldus PD.

De dirigent van de tournee in 1995, Daniel Hollingsworth, afkomstig uit de VS maar al veertig jaar bij zending in Spanje betrokken, zegt: „De boodschap van het werk is voor onze tijd wellicht nog des te belangwekkender. Onze samenleving heeft van alles, maar kent steeds minder persoonlijke tevredenheid en vrede. Zij heeft de boodschap van Jezus, de enige Messias, nodig.” Hollingsworth heeft dit jaar opnieuw de leiding, samen met de jonge dirigent Francisco Fernández.

Musici die in 1995 hebben meegezongen, en ook bij gedeeltelijke herhalingen in 2005 en 2015, hopen opnieuw op contacten over kerkmuren heen en op een uitstraling naar niet-christelijke uitvoerenden.