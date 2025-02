Meerdere personen onwel in horecagelegenheid Zaandam

Binnenland

In een horecagelegenheid in Zaandam zijn in de nacht van zaterdag op zondag rond 02.00 uur meerdere personen tijdelijk onwel geworden. De oorzaak is nog onbekend, meldt de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland. De brandweer ontruimde en ventileerde het pand, dat daarna weer is vrijgegeven.