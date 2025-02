Prop. R.P. Hoogenboom neemt beroep aan naar hervormd Oude-Tonge

Hij bedankte voor het beroep van de hervormde gemeente te Schelluinen.



Prop. Hoogenboom werd deze maand beroepbaar gesteld binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN).

De hervormde gemeente te Oude-Tonge was sinds het vertrek van ds. M. Kreuk, in april 2023, vacant.

