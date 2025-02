Tegenover Castro’s verdeel en heers  klinkt Christus’ wees één en dien 

Voor Pedro en Lizabel (niet hun werkelijke namen) is er werk te doen, want ”kwetsbaar verdeeld” heeft in kerkelijk Cuba nog de overhand. Pedro schat dat zo’n honderd denominaties in de ogen van de staat „illegaal” zijn en dat maakt ze extra doelwit. Wat dat concreet betekent? Een greep uit de lijst van venijn en pesterijen: geen recht op eigendom en dus ook geen toestemming om een kerkgebouw of pastorie te bezitten. Een verbod op het drukken van christelijke lectuur, beperkte aankoop van auto’s (en dus gebrekkig onderling contact, want op een fiets kom je als pastor niet ver).

Lizabel is ook nog met iets anders bezig: pastorale zorg buiten de kerk. In stilte en onder de radar van de staat trekt ze eropuit naar openbare gelegenheden. Om er bewoners te ontmoeten, hun eenzaamheid te verlichten en hun geestelijk de Weg te wijzen.

Wie zoals dit echtpaar bezig is in Gods Koninkrijk kan rekenen op tegenstand. Vier à vijf keer per jaar zijn ze er: persoonlijke intimidaties en dreigementen. Dat kan een telefoontje zijn waarin wordt gezegd dat „de universiteit waaraan uw dochter studeert bij ons bekend is”. Pedro herinnert zich een voorganger die zijn zoon in militaire dienst had. Hij zou worden overgeplaatst, kreeg hij te horen, ver weg van het ouderlijk huis. „Soms krijgt Pedro een verzoek om zich te melden op een tijdstip dat hij onmogelijk kan halen.”

Overigens vinden dit soort dreigementen steeds vaker in het geniep plaats, want ook Havana weet dat via sociale media de wereld meekijkt. De schone schijn ophouden is om die reden een beproefde methode. Daardoor kan het gebeuren dat de autoriteiten een Bijbelcommissie laten oprichten, terwijl elders in het land een voorganger in de cel verdwijnt of een kerk met de grond gelijk wordt gemaakt.

Pedro en Lizabel laten zich niet intimideren en gaan door met hun werk. De leiderschapstraining die met de RD-actie wordt gefinancierd zal hen daarbij helpen. De tachtig voorgangers die eraan deelnemen, komen immers uit heel verschillende kerken en gaan straks gezamenlijk als cursisten aan de slag: werken aan weerbaarheid en aan eenheid.