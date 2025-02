Zitten soms beter dan staan

Het werken op kantoor gaf tot voor kort nooit problemen. Ik ben dan ook benieuwd naar de reden van haar ziekmelding. „Ik kon het staan niet langer volhouden”, vertelt ze. „Staan?” vraag ik verbaasd. „Maar je hebt toch zittend werk?” Ze knikt. „Dat klopt, maar ik las ergens dat zitten het nieuwe roken is. Na het lezen van dat krantenartikel heb ik mijn leidinggevende om een bureau gevraagd waaraan ik staand kan werken. Mijn conditie is echt slecht omdat ik zo veel zit. Maar het ging gewoon niet langer. Ik ben zo vreselijk moe en ik heb zo veel pijn in mijn gewrichten.” Het laatste komt er verdrietig uit.

Er komt steeds meer aandacht voor leefstijl en dat is zeker geen overbodige luxe. Maar helaas wordt er met veel leefstijladviezen weinig tot geen rekening gehouden met mensen die een (chronische) ziekte hebben. Adviezen zoals zo veel mogelijk het werk lopend doen, zo min mogelijk gebruikmaken van de lift, stappen tellen en zwemmen in koud water, gaan voor mijn cliënte helaas niet op. Integendeel.

Ik adviseer mijn cliënte te gaan bewegen onder leiding van een fysiotherapeut. Ook bespreek ik met haar dat het een optie is om met de fiets naar het werk te gaan in plaats van met de auto. Ze woont namelijk niet ver van haar werk vandaan en fietsen is voor haar gewrichten een goede beweging. Bovendien heeft ze een e-bike, waardoor haar gewrichten tijdens het fietsen minder worden belast.

Opgelucht

Gelukkig is ook de bedrijfsarts ingeschakeld. Die legt mijn cliënte uit dat het in haar geval juist goed is om een zittend beroep te hebben. Het is voor haar een mogelijkheid om te kunnen werken. Ook legt de bedrijfsarts uit dat de vermoeidheid niet komt doordat ze te weinig conditie heeft. De vermoeidheid is namelijk het gevolg van haar zeldzame ziekte.

Als ik na een aantal weken mijn cliënte opnieuw zie, is ze zichtbaar opgelucht. Op advies van de bedrijfsarts bouwt ze het werken langzaam op. Het bewegen onder leiding van een fysiotherapeut doet haar goed. Hoewel de vermoeidheid blijft, merkt ze dat haar gewrichten soepeler worden. Het fietsen naar haar werk stelt ze liever uit tot de zomer. Ze is namelijk erg gevoelig voor kou en op een elektrische fiets vang je meer wind.

Het gaat steeds beter met mijn cliënte. Ze heeft in haar netwerk iemand gevonden die wekelijks haar huis schoonmaakt. Hier is ze echt mee geholpen, want het huishouden doen naast haar werk kost haar te veel energie. Ze heeft nu energie genoeg om na het werk een gezonde maaltijd klaar te maken. Nu ze haar werk weer zittend uitvoert, kan ze volledig aan de slag. Bewegen blijft tenslotte maatwerk.

De auteur is ergotherapeut.

Artsen en zorgverleners vertellen over hun werk.