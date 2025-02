Zwart-witte natuur van kunstenaar Elsbeth Cochius

De zwart-witwerken, met hier en daar een vleugje kleur, zijn van flink formaat; soms metersgroot. Iets wat voor een linosnede vrij uniek is, want dan is er een grote drukpers nodig.

Rijksmuseum Twenthe brengt een selectie van Cochius’ linosneden en monoprints samen, waarin haar verwondering voor de natuur en haar vormenrijkdom centraal staan. Bij het inzoomen toont ze details van planten, insecten of korstmossen die voor het blote oog niet zichtbaar zijn, en waarin zich vaak surreële structuren openbaren. De tentoonstelling neemt de bezoeker mee op een reis door landschappen en microstructuren, waarbij Cochius’ ritmische lijnen en patronen de leidraad zijn.

De tentoonstelling ”Elsbeth Cochius” is t/m 17 mei te zien.

Elsbeth Cochius (1951) volgde haar opleiding aan de academie voor beeldende kunsten Enschede. Ze woont en werkt in de Twentse stad en maakt linosneden en zeefdrukken waarin de natuur een hoofdrol speelt.