Meditatie: Waakzaam

Bileam had ook de wens om de dood des oprechten te sterven, en evenwel kon het hem niet baten. Verkwist uw dagen niet ijdel. Verbeuzel uw tijd niet vruchteloos, want de dood komt steeds nader. En wanneer hij komen zal, zal hij geen uitstel geven, of wachten op uw voorbereiding. Probeer daarom in een waakzame en biddende gestalte gevonden te worden. Zalig is de dienstknecht die, wanneer zijn heer komt, zal gevonden worden zo doende, als wachtend op de komst van zijn heer en gereed om hem terstond (of op de allereerste klopping) open te doen, volgens Lukas 12:36, 37. O, wat is dat daar een wonderlijk nadrukkelijk woord! Denk eens hoe weinig er zijn die tot de dood bereid zijn, en hoe weinig er zijn die bij hun sterven vrijheid en genade krijgen om zichzelf voor te bereiden. Sommigen, beken ik, als onder anderen een moordenaar aan het kruis, vinden genade, opdat niemand mocht wanhopen. Maar ook slechts één, opdat niemand roekeloos wordt, maar opdat iedereen bezorgd mocht worden om goed en waakzaam op zichzelf acht te geven. Velen zullen er buiten twijfel naar de hel gaan, die wel zullen proberen om in de hemel te komen, maar zij zullen niet kunnen. Er kan bij het sterven van goddeloze mensen een soort van geween en gehuil zijn, omdat zij niet bijtijds begonnen te zoeken om in te gaan.

_James Durham,

predikant te Glasgow

(”De gelukzaligheid van de stervenden in de Heere”, 1735)_