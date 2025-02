Utrecht blij met schrappen vierde aanvliegroute naar Schiphol

Eerder vrijdag schreef minister Barry Madlener (Infrastructuur en Waterstaat) in een brief aan de Tweede Kamer dat hij afziet van een vierde aanvliegroute naar Schiphol. Volgens de bewindsman is het niet mogelijk om vier routes goed op het internationale luchtruim aan te sluiten.

Om het luchtruim efficiënter te maken, ontstond bij de voorganger van Madlener het idee een vierde aanvliegroute toe te voegen. Die zou onder meer in de provincie Utrecht voor meer vliegbewegingen kunnen zorgen. Begin februari schreef de Utrechtse gedeputeerde Huib van Essen dat het „niet acceptabel” zou zijn als er door de extra aanvliegroute meer hinder zou ontstaan voor de huidige en toekomstige bewoners van de provincie. Ongeveer twintig Utrechtse gemeenten hadden hun handtekening onder de brief gezet.

Een van de ondertekenaars was de gemeente Utrecht. „Dit is goed nieuws voor de inwoners van Utrecht en omliggende gemeenten”, zegt wethouder Eva Oosters. „We zijn blij dat deze stem is gehoord.” Oosters voegt toe dat het „van groot belang” blijft om „de effecten van de luchtvaart op mens, natuur en milieu terug te dringen”.

De provincie stelt nu aandacht te blijven houden voor de effecten van luchtvaart boven de provincie en daarover „met alle betrokken partijen goed in gesprek” te blijven.