Media: Aanslag op Israëlische ambassade in Berlijn verijdeld

De verdachte werd op de luchthaven Berlin Brandenburg Airport opgepakt toen hij het land wilde verlaten, nadat hij er niet in was geslaagd de aanslag te plegen. Hij woonde in de buurt van de Duitse hoofdstad, volgens Bild in Potsdam. De verdachte heet volgens deze krant Ahkmad I. en zou niet alleen hebben gehandeld. De politie kwam hem op het spoor door een tip van een buitenlandse geheime dienst en pakte hem op toen hij naar Istanbul wilde reizen.