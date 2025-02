Arend van Dams non-fictieboek over goud: boeiend, maar geen uitblinker 

Het idee brengt hem uiteindelijk in Californië, waar hij in de voetsporen van goudzoekers treedt en zelf ook op zoek gaat naar goudklompjes.

Van Dam beschrijft de reis door het Wilde Westen. Hij duikt in de goudkoorts die de levens van hele volksstammen zou veranderen, bezoekt belangrijke plaatsen en spreekt met mensen die alles opzijzetten om het kostbare edelmetaal uit de grond te halen.

Het levert een boeiend verhaal op. Veel goudzoekers, zo laat de bekroonde auteur zien, bleven uiteindelijk berooid achter. Van Dam is kritisch op een Nederlandse avonturier die tot op de dag van vandaag naar goud zoekt en daarbij reusachtige zandgaten, „zo groot als de stad Breda” –waar Van Dam zelf woont–, achterlaat. Door de vele feitjes is het boek lezenswaardig voor kinderen die graag meer lezen dan fictie, al is het boek soms erg droog en feitelijk en daarmee geen uitblinker in zijn oeuvre. Goed om te weten: in het boek komt de evolutietheorie aan bod.

Aan het eind blijft deze vraag nog over: word je nu gelukkig van goud? Om die evenwichtig te beantwoorden, is wat begeleiding van een volwassene gewenst.

Goud. Glanzend verslag van een zoektocht; uitg. Van Holkema & Warendorf; 192 blz.; € 18,99