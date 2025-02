Dordtse Aksamoskee helpt christelijke hulpdienst

Ze wandelt graag, maar de Turkssprekende vrouw kende niemand die met haar mee wilde lopen. Na een hulpvraag bij HipHelpt maakt ze nu geregeld een ommetje met iemand van de Aksamoskee. „Ze laat de vrijwilligers inmiddels ook haar post lezen, omdat zij het Nederlands onvoldoende beheerst”, vertelt coördinator Jennifer van Dongen.

Leden van de Dordtse moskee voeren onder de vlag van HipHelpt meer taken uit. „Af en toe bij iemand op bezoek gaan, een kast in elkaar zetten, lampen ophangen”, somt vrijwilligerscoördinator Leyla Akpinar op.

De samenwerking tussen HipHelpt en de moskee loopt nu een klein jaar. Elly van Wenum, directeur van Samen Dordt, het diaconale samenwerkingsverband van 37 kerken in Dordrecht, gaf de aanzet. De netwerkorganisatie bundelt twaalf projecten en initiatieven, waaronder voedselhulp voor dak- en thuislozen, vluchtelingenhulp, straatpastoraat én HipHelpt. Van Wenum: „Als christenen willen we een naaste zijn voor de mensen in onze stad omdat Jezus ons dat heeft geleerd.”

Voedselbank

HipHelpt, ook aangesloten bij de gelijknamige landelijke organisatie, is sinds 2004 actief. „Hip staat voor hulp in praktijk”, aldus Van Dongen. „Klusjes, vervoer naar bijvoorbeeld ziekenhuis of voedselbank en ook bezoekwerk. Onlangs was er een heel mooie koppeling. Een meneer heeft door een herseninfarct moeite met koken. Een Syriër vindt het na drie jaar taalcursus nog altijd lastig Nederlands te spreken. Laat nou koken zijn grote hobby zijn…’’

Vorig jaar beantwoordde HipHelpt 255 hulpvragen. Die komen volgens de coördinator vooral van inwoners van Dordrecht zonder netwerk of met weinig geld. Ze kan een beroep doen op 170 vrijwilligers. „In twee kerken, waaronder de gereformeerde gemeente van de Julianakerk, is bovendien een vrijwilligersgroep gevormd waarop ik eveneens kan terugvallen.”

Nu doen ook vijftien vrouwen en mannen van de Aksamoskee mee. Van Wenum legde daarvoor het eerste contact in een gesprek met de voorzitter van de moskee. „Wat bij ons diaconaat is, wordt bij hen vooral door vrouwen verricht, hoorde ik van hem. Ik stelde samenwerking voor. Onze droom is dat niemand in de stad er alleen voor staat. Daarvoor hebben we elke hand die wil helpen nodig.”

Soep

De vrouwenafdeling van de Aksamoskee organiseert voor de eigen leden workshops over gezondheidszorg, opvoeding en mantelzorg, en doet veel liefdadigheidswerk, zoals ouderenbezoek, soep uitdelen bij het Leger des Heils en migranten helpen met huisvesting. „We regelen ook klussen bij leden van de moskee, vergelijkbaar met HipHelpt”, zeggen Satı Yurtkap, voorzitter van de vrouwenafdeling, en coördinator Akpinar.

„We stimuleren onze leden om in eigen omgeving hulp te bieden waar dat nodig is” Leyla Akpinar, vrijwilligerscoördinator Aksamoskee Dordrecht

Het voorstel van Van Wenum past in hun ogen goed. „Onze moskee heeft net een nieuwe activiteit: we stimuleren onze leden om in eigen omgeving hulp te bieden waar dat nodig is”, aldus Akpinar. „In de islam is omzien naar de naaste een verplichting. We houden dat onze kinderen en kleinkinderen ook voor. Het is fijn om HipHelpt te helpen. Naastenliefde is een opdracht in beide godsdiensten. En zo laten we zien dat christenen en moslims goed kunnen samenwerken.”

Vergrijzing

Vanuit het perspectief van moslims is dat heel gewoon, reageert ds. Cees Rentier van de organisatie Evangelie & Moslims desgevraagd. „Als minderheid in ons land zijn ze graag positief zichtbaar in de samenleving en in hun beleving staan christenen dichter bij hen dan anderen. Voor een christelijke organisatie ligt dat wat anders. In Turkije of Marokko zouden christenen niet zo’n kans krijgen als in Dordrecht. En als niet-christenen meedoen, kun je dan nog wel zeggen dat je hulp biedt namens de kerken? Daarmee geef je toch iets van je exclusieve identiteit op. Je moet vooraf nadenken of je dat wilt.”

Van Dongen is blij met de hulp van de Aksamoskee. „Hoe meer vrijwilligers, hoe meer hulp we kunnen bieden. Het aantal hulpvragen neemt toe. Door de vergrijzing, maar ook doordat gemeenten volgend jaar minder geld vanuit Den Haag krijgen. We lazen al in de krant dat de gemeente Dordrecht gaat snijden in het WMO-vervoer en de huishoudelijke hulp.”